Sarnico, incendio in casa: muore donna di 75 anni

Sarnico (Bergamo), 19 ottobre 2025 – Tragedia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre a Sarnico, nella Bergamasca: una donna di 75 anni è morta a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione.

Erano poco dopo le 4 quando i vigili del fuoco di Credaro e Palazzolo sull’Oglio sono stati allertati per un rogo in via Campomatto. All’arrivo delle squadre, la zona notte della casa era completamente avvolta dalle fiamme. Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno rinvenuto il corpo della donna in uno studio vicino alla camera da letto. I sanitari, giunti con un’ambulanza da Iseo e un’automedica da Seriate, hanno confermato il decesso.

Purtroppo, è stato trovato senza vita anche il cane della vittima.

L’abitazione è stata sequestrata dai carabinieri di Sarnico per consentire le indagini, con il supporto del Nucleo Investigativo Antincendio (NIA) dei Vigili del Fuoco. Al momento non sono note le cause dell’incendio.