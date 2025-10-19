Parigi, rapina al Louvre: rubati gioielli di Napoleone, museo chiuso per indagini

Parigi, 19 ottobre 2025 – Una rapina si è verificata nelle prime ore di apertura del Museo del Louvre, a Parigi. A darne notizia è stato il ministero della Cultura francese.

“Questa mattina si è verificata una rapina all’apertura – ha scritto su Twitter la ministra Rachida Dati – Non si sono registrati feriti. Sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso.” Il Louvre resterà chiuso nella giornata di domenica.

Secondo quanto riferito, i malviventi si sarebbero introdotti nel museo nei primissimi momenti dell’apertura, mentre arrivavano i primi visitatori. Stando a quanto riportato da Le Parisien, i ladri avrebbero trafugato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Le circostanze del colpo restano ancora poco chiare e non è stato confermato se siano stati rubati altri oggetti di valore.

Il museo è stato immediatamente chiuso “per motivi eccezionali”, come comunicato dalla direzione. L’area è presidiata dalle forze dell’ordine e le autorità hanno invitato cittadini e turisti a non recarsi sul posto. Le indagini sono state avviate immediatamente per chiarire la dinamica della rapina e verificare eventuali ammanchi.

Il Louvre, visitato ogni anno da 8 a 10 milioni di persone e famoso in tutto il mondo per capolavori come la Gioconda di Leonardo da Vinci, è considerato uno dei musei più sorvegliati d’Europa.