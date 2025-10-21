Sarkozy entra nel carcere parigino della Santé: "Sono innocente"

Parigi, 21 ottobre 2025 – L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato trasferito questa mattina nel carcere della Santé, a Parigi, dopo la condanna legata ai presunti finanziamenti ricevuti dalla Libia per la campagna presidenziale del 2007. All’uscita dalla sua abitazione, Sarkozy ha salutato i sostenitori insieme alla compagna e ha pubblicato un post sui social dichiarandosi innocente e definendo il caso uno "scandalo giudiziario".

L’ex Capo dello Stato sarà ospitato in una cella di 11 metri quadri, in isolamento per ragioni di sicurezza, con una finestra sigillata e possibilità di usufruire di una piccola tv. Potrà ricevere due visite settimanali dai familiari e parlare senza limiti con i propri avvocati. Gli saranno concessi tre libri a settimana e un’ora di passeggio giornaliera nel cortile interno, sempre sotto la supervisione di tre guardie.

Gli avvocati di Sarkozy hanno già depositato una richiesta di libertà condizionata: il giudice e la corte d’appello dovranno pronunciarsi entro due mesi. Nel frattempo, l’ex presidente potrebbe rimanere in carcere fino al processo d’appello previsto per marzo 2026.

Sarkozy ha dichiarato di voler affrontare questa fase con determinazione e intende anche scrivere un libro sulla sua esperienza in carcere, definendo la sua vita “un romanzo” e affermando di sentirsi rinascere di fronte alle difficoltà.