Santa Marta, arrestato l’ultimo membro della banda che uccise il biologo italiano Alessandro Coatti

– Lae ladi Santa Marta, con la collaborazione di investigatori italiani, hanno arrestato, ultimo membro della banda responsabile dell’omicidio del biologo italiano, avvenuto sei mesi fa.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Torres García aveva adescato Coatti tramite un’app di incontri, concordando un appuntamento al Parque de los Novios, il Parco degli Innamorati, luogo centrale e frequentato della città. Da lì, i due si sarebbero spostati lungo il lungomare della baia fino a prendere un taxi per il quartiere El Pando, dove Coatti fu drogato, derubato e ucciso dai membri della banda.

Una fotografia della passeggiata con Coatti è stata la prova chiave che ha permesso agli investigatori di individuare Torres García. L’uomo è stato rintracciato lunedì scorso nel quartiere Las Vegas, mentre guardava una partita di calcio, indossando lo stesso abbigliamento della giornata del delitto.

Con questo arresto, il quadro dei sette membri della banda è completo, tutti identificati e collegati al crimine. Il comandante della Polizia Metropolitana, colonnello Jaime Ríos, ha elogiato l’impegno degli investigatori, sottolineando la volontà dell’istituzione di garantire giustizia per la famiglia di Coatti.