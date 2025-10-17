Salvini sugli extraprofitti delle banche: “Chi guadagna di più deve dare di più”

Il leader della Lega,, torna a parlare diin un’intervista a Sky TG24, sottolineando come gli istituti stiano accumulando, distribuiti sotto forma di dividendi.

"Se danno una parte allo Stato per famiglie, imprese e sanità, penso sia una cosa utile. Chi sta incassando di più, deve dare di più", ha dichiarato Salvini, ribadendo la necessità di contribuire alla collettività da chi realizza maggiori profitti, in un momento di sfide economiche per cittadini e imprese.

Il tema degli extraprofitti bancari torna così al centro del dibattito politico, con il Governo chiamato a valutare possibili interventi per ridistribuire parte dei profitti straordinari a sostegno dell’economia reale.