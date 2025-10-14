Rozzano e Pieve Emanuele piangono Angelo Valente, campione di kickboxing e maestro di vita

Rozzano, 14 ottobre 2025 – Si terranno domani,, presso la chiesa Santi Chiara e Francesco a Pontesesto di Rozzano, i funerali del, scomparso lunedì sera all’età di 51 anni. Quattro volte campione del mondo di kickboxing, Valente ha combattuto fino all’ultimo contro la malattia, incarnando i valori di dedizione, passione e disciplina che hanno caratterizzato tutta la sua vita nello sport e nell’insegnamento.

La sua scomparsa ha colpito profondamente le comunità di Rozzano, dove viveva, e di Pieve Emanuele, dove allenava i nuovi campioni, così come l’intero mondo sportivo.

“La scomparsa di Angelo Valente ci addolora profondamente – ha dichiarato il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti – È stato un campione dentro e fuori dal ring, una persona che ha saputo trasmettere i valori autentici dello sport con passione e generosità. Il suo impegno ha contribuito alla crescita sportiva e umana della nostra comunità”, ha aggiunto.

Anche il sindaco di Pieve Emanuele, Pierluigi Costanzo, ha voluto ricordarlo: “Ci sono persone che lasciano il segno nelle vite degli altri: è un dono prezioso. Angelo Valente lo aveva, campione nello sport e nella vita. La valanga di parole belle che stiamo leggendo ora testimonia quanto abbia influito sui ragazzi, spesso spaventati dalla paura di non farcela. La sua vittoria sarà vedere dall’alto che il suo esempio continua a guidare tanti di loro sulla via giusta”.

Il mondo dello sport e le comunità locali si preparano a dare l’ultimo saluto a un maestro che ha saputo trasformare la propria passione in insegnamento e guida per le nuove generazioni.