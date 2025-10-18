Roma-Inter 0-1: vittoria di misura dei nerazzurri, quarta consecutiva in campionato

Roma, 18 ottobre 2025 – L’Inter di Chivu vince di misura nel big match all’Olimpico contro la Roma e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato, agganciando in vetta sia i giallorossi che il Napoli, fermato a Torino.
La squadra nerazzurra passa subito in vantaggio: al 7’ Bonny finalizza con precisione un assist di Barella, portando i suoi sull’1-0. La Roma risponde con pericolose incursioni aeree: Cristante e Ndicka sfiorano il pari di testa, senza riuscire a battere Onana.
Nella ripresa, i nerazzurri provano a chiudere il match con Dumfries e Dybala, ma non riescono a concretizzare. Male Dovbyk, che spreca da pochi passi, mentre nel finale Mkhitaryan centra il palo.
L’Inter conferma così un momento di grande forma, mantenendo il passo delle altre pretendenti allo scudetto e mostrando solidità sia in fase difensiva che nelle ripartenze.
