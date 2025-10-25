Roma, incidente mortale su via Cristoforo Colombo: ipotesi gara tra auto

Potrebbe essere stata unaalla base dell’incidente avvenuto ieri sera su, nel quale ha perso la vita una ragazza di 20 anni.

Dai primi accertamenti emerge che un’auto su cui viaggiavano due giovani procedeva ad alta velocità, forse sfidandosi con un altro veicolo, e ha urtato la macchina sulla quale si trovava la vittima. Quest’ultima, seduta sul sedile del passeggero, è stata sbalzata contro un albero presente sullo spartitraffico. Trasportata in ospedale, la giovane è deceduta a causa delle gravi ferite.

Ricoverati in codice rosso gli altri tre ragazzi coinvolti nello scontro. La Polizia Locale ha aperto le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Per chiarire i momenti immediatamente precedenti allo scontro mortale, saranno acquisiti tutti gli elementi utili, a partire dai filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.