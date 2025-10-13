“Quando il cielo è rotto” di Marcello Pradhan Setzu: la ricerca dell’infinito tra mente e universo

L’associazione culturale “Lo Specchio dell’Arte”, diretta da Manuela Montemezzani, è lieta di promuovere “Quando il cielo è rotto”, il romanzo d’esordio di Marcello Pradhan Setzu, un’opera di narrativa a sfondo filosofico-scientifico che esplora i confini tra mente, universo e spiritualità, conducendo il lettore in un territorio dove scienza e introspezione si incontrano e si fondono.Attraverso una scrittura densa di suggestioni e di domande, l’autore indaga il mistero dell’esistenza e il legame invisibile che unisce l’essere umano al cosmo, interrogando le leggi della natura e quelle, più sottili, della coscienza.Un viaggio letterario e interiore che accompagna il lettore tra i misteri della fisica quantistica, le vertigini della filosofia e le profondità dell’animo umano, restituendo una storia intensa, visionaria e al tempo stesso accessibile, capace di unire pensiero, emozione e intuizione in un unico movimento narrativo.Un romanzo che invita a guardare oltre la superficie delle cose, dove la realtà si incrina e lascia intravedere, attraverso la crepa, la luce dell’infinito.Protagonista del romanzo è Antar, un giovane laureando in filosofia affascinato dal cosmo e dalle leggi che lo governano. Mentre lavora alla sua tesi di laurea — un’audace teoria che unisce un nuovo modello cosmologico a una nuova idea di essere umano — comprende che la sua ricerca è incompleta.A guidarlo in questo percorso sarà Sitara, amica e operatrice olistica, che lo introduce a esercizi di consapevolezza e tecniche intuitive. Da quel momento, la realtà comincia a incrinarsi: eventi inspiegabili e coincidenze straordinarie infrangono le regole di causa ed effetto, trasformando la sua ricerca in una vera e propria avventura oltre la logica.Accanto a lui, l’amica Betelgeuse e il fidato Neep colorano la narrazione con dialoghi vivaci e momenti di ironia, mentre un predicatore di piazza e un misterioso scienziato del CERN lo spingono in direzioni opposte tra fede, ragione e destino.Ciò che nasce come un percorso accademico diventa così una riflessione universale sull’esistenza e sulla conoscenza, dove filosofia, scienza e spiritualità si fondono in una trama sorprendente e densa di significati.Con il suo stile chiaro e coinvolgente, “Quando il cielo è rotto” offre al lettore una lettura accessibile ma profonda, arricchita da spunti di pensiero, umorismo e meraviglia.Grazie all’editing di Daisy Raisi (scrittrice Rizzoli) e Tea Pecunia (autrice pubblicata da Mondadori, Rizzoli e Giunti), il romanzo si presenta come un prodotto letterario completo, curato nella forma e pensato per accompagnare il lettore in un autentico viaggio tra scienza e consapevolezza.