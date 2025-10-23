Pedopornografia online: arresti a Torino e Salerno

Milano, 23 ottobre 2025 – Due uomini di 46 e 77 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Torino e Salerno per detenzione di materiale pedopornografico. L’operazione, che ha coinvolto sette perquisizioni, è stata coordinata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano.

L’indagine, sviluppata da un’attività precedente di Sondrio, ha portato al sequestro di dispositivi elettronici contenenti video e foto illecite di minori, oltre a tracce di navigazione web indicative di ricerche ripetute di materiale pedopornografico. Le perquisizioni hanno riguardato anche Firenze, Genova, Napoli, Prato e Terni, con la collaborazione delle Polizie Postali regionali.