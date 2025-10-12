Palermo, giovane ucciso mentre cerca di sedare una rissa nella movida

Palermo - Tragedia nella notte a Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo, dove un ragazzo di, figlio dei titolari di un locale della zona, è statomentre tentava di sedare un pestaggio.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 3 del mattino, Paolo avrebbe notato un coetaneo picchiato da un gruppo di giovani e sarebbe intervenuto per fermare la rissa. In un momento concitato, uno dei membri del branco avrebbe estratto una pistola e sparato un colpo a distanza ravvicinata, mirando alla fronte della vittima.

Dopo l’aggressione, l’autore dello sparo si è dileguato a bordo di uno scooter, insieme agli altri giovani coinvolti.

Sul caso indagano i carabinieri di Palermo, che hanno avviato le ricerche per individuare gli autori del delitto e chiarire la dinamica completa dell’accaduto.

La vicenda ha sconvolto la città, evidenziando la pericolosità di episodi di violenza legati alla movida e sollevando forti interrogativi sulla sicurezza nelle zone di ritrovo giovanile.