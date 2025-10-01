Nubifragio a Favara, donna dispersa: ricerche senza sosta nell’Agrigentino

– Una violenta ondata di maltempo ha colpito l’Agrigentino trasformando le strade in torrenti. A Favara si cercano senza sosta le tracce di, 38 anni, sposata e madre di tre figli, travolta dalla furia dell’acqua in

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe tentato di mettersi in salvo scendendo dall’auto, ma è stata subito trascinata via dal violento flusso. Le operazioni di ricerca, coordinate da vigili del fuoco e carabinieri, si concentrano soprattutto in un convogliatore presente nella zona, in parte coperto, che raccoglie l’acqua piovana.

Sul posto operano i vigili del fuoco di Agrigento e il nucleo sommozzatori arrivato da Palermo. È stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero da Catania, che però al momento non può alzarsi in volo a causa del maltempo. A supportare le ricerche ci sono i familiari della donna, diversi cittadini e il sindaco Antonio Palumbo.

Il nubifragio ha provocato pesanti allagamenti in diverse aree di Favara e nella vicina Agrigento, in particolare nella frazione di San Leone, dove molte persone risultano bloccate nelle abitazioni.

Le condizioni meteo restano critiche e la priorità delle autorità è rintracciare la donna dispersa e garantire la sicurezza della popolazione nelle aree maggiormente colpite.