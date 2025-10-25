Milan–Pisa, finisce 2-2 a San Siro: Leao e Athekame rispondono a Cuadrado e Nzola. MVP l’attaccante angolano

Milano – Emozioni, ritmo e quattro gol a San Siro: Milan e Pisa si dividono la posta con un pareggio per 2-2 che lascia qualche rimpianto da entrambe le parti. La squadra di Massimiliano Allegri si illude due volte, ma il Pisa di Alberto Gilardino dimostra personalità e trova un punto prezioso grazie a un grande Nzola, premiato come migliore in campo.Il match si apre con il Milan subito propositivo: Rafael Leao è ispirato e al 20’ porta in vantaggio i rossoneri con un’azione personale da applausi. Il Pisa però non si scompone: poco dopo arriva l’1-1 su rigore di Juan Cuadrado, impeccabile dagli undici metri dopo un intervento falloso di Bartesaghi.Nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro e completano la rimonta con M’Bala Nzola, bravo a capitalizzare l’assist di Canestrelli e a battere Maignan per il momentaneo 2-1. Ma il Milan non si arrende: nel finale è Athekame a trovare il gol del pareggio definitivo, con un destro preciso che salva i rossoneri dalla sconfitta.Tra i migliori del Milan spiccano Leao, Bartesaghi e Saelemaekers, protagonisti di una prova generosa. Nel Pisa, oltre all’MVP Nzola, si distinguono Canestrelli e Cuadrado, mentre deludono De Winter e Gimenez, apparsi spesso in difficoltà.