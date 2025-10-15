Milano, Pamela Genini assassinata dal compagno Gianluca Soncin: fermato per omicidio aggravato

Pamela Genini non aveva mai denunciato il compagno Gianluca Soncin, ma chi la conosceva bene ricorda almeno un paio di episodi violenti che, col senno di poi, anticipavano la tragedia della serata di martedì 14 ottobre in via Iglesias.

La relazione tra i due era iniziata circa un anno fa. Pamela, descritta come sempre gentile e con il viso incorniciato dai lunghi capelli biondi, era spesso vista con il suo cagnolino bianco al guinzaglio. Soncin, 52 anni, era invece riservato e di poche parole. L’estate scorsa la coppia aveva trascorso qualche giorno all’Isola d’Elba, ma la vacanza fu bruscamente interrotta: Pamela decise di andarsene dopo che Soncin aveva minacciato di uccidere il suo cane.

Circa sei mesi fa, una vicina ha raccontato di una lite violenta in casa. Soncin si era fatto aprire il portoncino da un altro residente e, dopo essersi mostrato tranquillo, Pamela si era rifiutata di farlo entrare, chiamando la polizia. Non seguì però alcuna querela formale.

I rapporti tra i due erano da tempo molto tesi e Pamela aveva più volte manifestato l’intenzione di interrompere la relazione. Tuttavia, i due erano stati visti insieme di recente, probabilmente per tentativi di riavvicinamento da parte di Soncin. La tragedia di martedì sera sembra essere il drammatico epilogo di una storia segnata da tensioni e minacce, purtroppo non inedito nei casi di femminicidio.