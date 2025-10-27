Milano, lite legale per la cagnolina di Pamela: la madre denuncia l’ex amico della figlia

Milano, 27 ottobre 2025 – Una disputa legale insolita ma carica di emotività vede protagonista Bianca, il piccolo cane di Pamela, la ragazza uccisa a coltellate dal suo ex compagno Gianluca Soncin. La madre di Pamela, Una Genini, ha sporto querela contro Francesco Dolci, ex amico della figlia, accusandolo di furto e appropriazione indebita della cagnolina. Secondo la denuncia, Bianca sarebbe stata portata via la notte dell’omicidio senza alcuna autorizzazione da parte dei familiari della vittima.

Nei giorni successivi, Una Genini avrebbe più volte richiesto la restituzione dell’animale, ricevendo però rifiuti secchi da Dolci. Nemmeno l’intervento dei Carabinieri sarebbe servito a convincerlo a riportare Bianca a casa.

Ieri la madre di Pamela si è rivolta alla Procura della Repubblica di Milano, chiedendo il sequestro urgente della cagnolina per proteggerla da eventuali maltrattamenti e garantire le cure necessarie.

Già in occasione del funerale di Pamela, Una Genini aveva denunciato pubblicamente la situazione, spiegando come Dolci trattenga il cane illegalmente e lo esponga in televisione, sfruttando l’immagine della figlia. La madre insiste affinché Bianca torni a casa, sottolineando la fragilità dell’animale e il bisogno di cure veterinarie adeguate.