Mantova, interdizione per sette educatrici per presunti maltrattamenti in asilo

Il, su richiesta della Procura locale, ha notificatoa sette educatrici di un asilo nido privato, nell’ambito di un’inchiesta sui presunti

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, ha riguardato le condotte dell’intero personale della struttura, non solo delle maestre sospese, e ipotizza comportamenti “astrattamente riconducibili a episodi di maltrattamenti”.

L’inchiesta è iniziata oltre un anno fa a seguito di accertamenti fiscali e si è sviluppata attraverso investigazioni ambientali, testimonianze di circa venti genitori, perquisizioni personali e domiciliari, nonché acquisizioni di dati informatici e dai telefoni cellulari del personale.

In un caso analogo a Bergamo, l’ex titolare di un asilo è stata condannata a 4 anni e 6 mesi per aver maltrattato e umiliato i bambini.