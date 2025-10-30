Louvre, cinque nuovi arresti per la rapina del 19 ottobre: gioielli ancora non recuperati

Parigi – Sale a sei il numero dei sospettati arrestati per la clamorosa rapina avvenuta al Louvre il 19 ottobre. Lo riferisce questa mattina l’emittente radiofonica francese RTL, confermando le notizie diffuse ieri da BFM TV su un arresto avvenuto nella regione parigina nella tarda serata di mercoledì.

I due uomini fermati lo scorso fine settimana avevano “parzialmente ammesso” il loro coinvolgimento nella rapina, secondo quanto dichiarato dalla procura di Parigi. Nonostante i fermi, i gioielli rubati non sono ancora stati recuperati.

La procuratrice generale Laure Beccuau ha sottolineato che le indagini proseguono e che il recupero dei preziosi rimane una priorità. Tutti i sospettati rischiano accuse gravi, tra cui furto in banda organizzata e associazione a delinquere.

Le autorità continuano a lavorare per ricostruire la dinamica della rapina e identificare eventuali complici, mentre i gioielli restano ancora irreperibili.