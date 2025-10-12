La Valletta Brianza, salvate le reliquie di Carlo Acutis dopo l’incendio al Monastero della Bernaga

– Lesono state salvate dall’incendio che sabato sera ha devastato ila Perego, frazione di La Valletta Brianza. Questa mattina ie i volontari dellahanno recuperato un quadro e alcuni effetti personali del giovane patrono di internet, miracolosamente scampati alle fiamme.

Il dipinto e gli oggetti, legati a Carlo Acutis che proprio nel monastero ricevette la Prima Comunione all’età di 7 anni il 16 giugno 1998, sono stati affidati alle monache di clausura e successivamente messi in un luogo sicuro. Oggi ricorre inoltre la festa liturgica del giovane santo, rendendo il recupero dei reperti un evento particolarmente significativo per la comunità.

Il Monastero ridotto a scheletro

Il Monastero della Bernaga è ora un edificio gravemente danneggiato, ridotto a uno scheletro in muratura con il tetto completamente crollato e i pavimenti dei piani sottostanti abbattuti. Le solette ancora presenti potrebbero cedere da un momento all’altro, rendendo l’intero complesso inabitabile e pericoloso.

I vigili del fuoco hanno operato per tutta la notte e continuano a monitorare la situazione dall’esterno, intervenendo sui focolai residui solo in sicurezza. «La struttura è completamente inabitabile – spiega il tenente colonnello Antonio Dusi, vicecomandante provinciale dei vigili del fuoco di Lecco –. La copertura non esiste più e le solette non forniscono assolutamente garanzie».

L’incendio ha colpito duramente la comunità religiosa e locale, ma il recupero delle reliquie di Carlo Acutis rappresenta un miracolo di salvezza in mezzo alla devastazione, permettendo di preservare memoria e devozione del giovane santo.