Italia, vittoria d’autorità a Tallinn: 3-1 all’Estonia e qualificazione ancora viva

Kean, Retegui e Pio Esposito firmano il successo azzurro. La squadra di Gattuso resta seconda nel girone I dietro la Norvegia
L’Italia di Gennaro Gattuso continua il suo cammino verso il Mondiale 2026 con una vittoria importante e convincente. A Tallinn, contro l’Estonia, gli Azzurri si impongono 3-1 grazie ai gol di Kean, Retegui e Pio Esposito, consolidando il secondo posto nel girone I delle qualificazioni europee con 12 punti, alle spalle della Norvegia capolista.
La partita
Avvio immediatamente positivo per gli Azzurri, che trovano il vantaggio già al 4’: Kean insacca di destro su assist di Raspadori. L’attaccante della Fiorentina, però, è costretto poco dopo a lasciare il campo per infortunio, sostituito dal giovane Pio Esposito.
L’Italia controlla il gioco e alla mezz’ora ha la chance per raddoppiare: calcio di rigore conquistato da Barella, ma Retegui si fa ipnotizzare dal portiere Hein. L’attaccante del Genoa si riscatta però poco prima dell’intervallo (38’), firmando il 2-0 con una conclusione precisa sotto la traversa.
Nella ripresa la Nazionale di Gattuso gestisce e colpisce ancora: al 74’ arriva il tris firmato da Pio Esposito, bravo a sfruttare una ripartenza orchestrata da Tonali. L’Estonia reagisce due minuti dopo con Sappinen (76’), che approfitta di un errore di Donnarumma, ma il risultato non cambia più. L’Italia chiude in controllo, portando a casa tre punti pesanti.
Le parole e la classifica
Soddisfatto a fine gara il commissario tecnico Gennaro Gattuso, che ha elogiato lo spirito di squadra:
«Abbiamo approcciato bene, giocando con intensità e ordine. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo ancora crescere tanto. L’obiettivo Mondiale resta alla nostra portata».
Con questo successo, l’Italia sale a 12 punti, confermandosi seconda nel gruppo I dietro alla Norvegia, e mantiene vive le speranze di qualificazione diretta alla Coppa del Mondo 2026.
Estonia-Italia 1-3
Marcatori: 4' Kean (I), 38' Retegui (I), 74' P. Esposito (I), 76' Sappinen (E)
Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk (17’ st Mets), Saliste (1’ st Sinyavskiy); Palumets (1’ st Schjnning Larsen), Shein (38’ st Mustmaa); Kait, Saarma, Soomets; Tamm (17’ st Sappinen). Ct: Henn.
Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini (17’ st Cambiaso), Barella (32’ st Frattesi), Tonali, Raspadori (17’ st Spinazzola); Kean (15’ pt P. Esposito), Retegui (33’ st Cristante). Ct: Gattuso.
Ammoniti: Barella, Bastoni, Cambiaso (I); Kuusk, Palumets, Peetson, Sinyavskiy (E).
