Inter, netto successo sulla Fiorentina: 3-0 e sorpasso in classifica

Milano, 29 ottobre 2025 – L’Inter accorcia in classifica grazie a una vittoria netta sulla Fiorentina, imponendosi 3-0.
Il primo tempo resta equilibrato, con De Gea protagonista su Bastoni e Dimarco. Nella ripresa i nerazzurri accelerano: Calhanoglu sblocca il match con un tiro da fuori area, poi Sucic firma il raddoppio dopo appena cinque minuti. Nel finale, fallo su Bonny in area e Calhanoglu realizza il rigore che chiude il risultato.
Con questo successo, l’Inter raggiunge il Milan a 18 punti in classifica.
