Global Sumud Flotilla: tensione in mare, avvertimenti e allerta internazionale

La Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza, segnala di essere stata avvicinata da alcune imbarcazioni non identificate, che successivamente si sono allontanate. La spedizione comunica di trovarsi ormai vicino al limite delle 120 miglia nautiche dalla costa, zona in cui flottiglie precedenti erano state intercettate o attaccate.
“Siamo in stato di massima allerta. L’attività dei droni sulla flottiglia è in aumento”, si legge nel comunicato della missione.
Nel frattempo, la fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale, comunicando a tutte le imbarcazioni che non potranno oltrepassare il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza.
La premier Giorgia Meloni ha invitato la flottiglia a fermarsi, sottolineando come un eventuale forzamento del blocco navale israeliano potrebbe compromettere il piano di pace proposto da Donald Trump.
La situazione si inserisce in un contesto di crescente tensione a Gaza City, dove un attacco israeliano ha causato almeno 17 morti, aumentando il rischio di escalation.
