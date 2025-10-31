Gaza, Stati Uniti propongono passaggi sicuri ad Hamas

|Anas-Mohammed/Shutterstock
Gaza, 31 ottobre 2025 – Gli Stati Uniti hanno avanzato a Hamas la proposta di un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a quelle sotto il controllo del gruppo palestinese, con l’obiettivo di stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza. La proposta è stata consegnata mercoledì dai mediatori dell’Egitto e del Qatar, secondo quanto riportato da Axios.
Nonostante il sostegno pubblico agli ultimi raid israeliani, il presidente Usa Donald Trump, dietro le quinte, avrebbe definito gli attacchi sproporzionati.
Intanto, continuano i raid aerei israeliani sulle città di Abasan al-Kabira e Bani Suheila, a est di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale, secondo quanto riferito da Al Jazeera. I bombardamenti di martedì hanno provocato almeno 104 morti, tra cui 46 bambini, secondo fonti locali.
Israele ha ricevuto da Hamas i corpi di due ostaggi, Amiram Cooper e Sahar Baruch, restituiti attraverso la Croce Rossa.
Nel frattempo, l’Italia è stata accusata dalla relatrice speciale dell’ONU, Francesca Albanese, di essere “complice di genocidio” a Gaza insieme ad altri 62 Paesi, secondo un rapporto di 24 pagine presentato alle Nazioni Unite.
0 Commenti