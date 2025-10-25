Gaza sotto sorveglianza Usa: droni monitorano il rispetto del cessate il fuoco

(ImageBank4U/Shutterstock)

Striscia di Gaza – Droni statunitensi sorvolano la Striscia di Gaza per assicurarsi che Israele e Hamas rispettino il cessate il fuoco. Lo riferisce il New York Times, citando fonti militari israeliane e americane, secondo cui l’operazione di sorveglianza indica la volontà degli Stati Uniti di verificare in modo indipendente l’osservanza dell’accordo.

Un funzionario israeliano ha dichiarato che Hamas non conosce la posizione di cinque dei 13 ostaggi deceduti ancora a Gaza. Secondo lo stesso funzionario, il gruppo terroristico starebbe “giocando e prendendo tempo” per estendere il cessate il fuoco senza avanzare alla seconda fase, che richiederebbe il disarmo.

Sul fronte diplomatico, gli Stati Uniti hanno posto un altolà a Israele riguardo l’annessione della Cisgiordania. “Non accadrà, ho dato la mia parola ai Paesi arabi”, ha dichiarato il presidente Donald Trump, mentre il segretario di Stato Rubio, in visita nella regione, ha sottolineato che una mossa del genere rappresenterebbe “una minaccia alla pace”. In questo contesto, il premier Netanyahu ha deciso di bloccare la legge sull’annessione, approvata ieri in via preliminare dalla Knesset.