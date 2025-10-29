Gaza, ripristinato il cessate il fuoco dopo raid israeliani

Gaza - Il cessate il fuoco a Gaza è stato ripristinato dopo i raid israeliani ordinati ieri dal premier Benjamin Netanyahu. L’esercito israeliano aveva effettuato attacchi “massicci” in risposta a presunte violazioni degli accordi da parte di Hamas, dopo che i miliziani lunedì avevano consegnato i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato recuperato in precedenza.

Secondo la Protezione civile palestinese, diverse persone sono rimaste uccise negli attacchi. Il vicepresidente Usa, Antony Blinken, ha definito gli scontri come “scaramucce”, sottolineando che “la pace resisterà”.