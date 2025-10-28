Gaza, Netanyahu ordina raid immediati: “Potenti attacchi contro Hamas”

|Shutterstock
Tel Aviv, 28 ottobre 2025 – Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dato ordine all’esercito di lanciare raid immediati sulla Striscia di Gaza, dopo le ultime tensioni legate alla presunta violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas.
In una nota ufficiale, l’ufficio del premier ha dichiarato: “A seguito di consultazioni sulla sicurezza, il primo ministro Netanyahu ha ordinato all’esercito di effettuare immediatamente potenti attacchi nella Striscia di Gaza”.
Israele accusa Hamas di aver infranto la tregua mediata dagli Stati Uniti, rinviando la consegna del corpo di uno degli ostaggi che sarebbe dovuto avvenire in serata. I miliziani, da parte loro, hanno accusato Israele di “violazioni” del cessate il fuoco.
Nel frattempo, le autorità israeliane hanno fatto sapere che la bara riconsegnata ieri non contiene resti appartenenti a nessuno dei 13 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia. La conferma è arrivata dopo gli esami condotti presso l’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv.
La tensione resta altissima anche in Cisgiordania: la polizia israeliana ha riferito che unità speciali Yamam hanno ucciso tre miliziani palestinesi durante un raid nel villaggio di Kafr Qud, vicino a Jenin.
L’ordine di Netanyahu segna un nuovo e drammatico passo nella crisi israelo-palestinese, mentre gli sforzi diplomatici internazionali per ripristinare la tregua sembrano ormai in bilico.
