Gaza, Israele annuncia la ripresa del cessate il fuoco dopo i raid dell’IDF

Gaza, 19 ottobre 2025 – L’esercito israeliano ha annunciato la ripresa del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, riportando la tregua dopo i raid dell’IDF, effettuati secondo Israele in risposta a un attacco di Hamas contro truppe israeliane impegnate a “smantellare le infrastrutture terroristiche nella zona di Rafah”.
In seguito alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato la chiusura di tutti i valichi verso Gaza e l’interruzione della consegna degli aiuti umanitari, sospesi temporaneamente ma che potrebbero riprendere già domani.
