Gaza e Israele: Hamas mantiene il controllo della sicurezza, Israele riceve corpo di ostaggio

Gaza – Hamas ha dichiarato di volere di non poter al momento impegnarsi a disarmarsi. Lo ha affermato in un’intervista Mohammed Nazzal, dirigente del gruppo armato, pubblicata dall’agenzia Reuters. Secondo la testata, queste posizioni evidenziano le difficoltà che gli Stati Uniti devono affrontare per porre fine al conflitto e sottolineano i principali ostacoli al consolidamento di una pace duratura.

Intanto, Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio restituito da Hamas: Eliyahu “Churchill” Margalit, 75 anni, residente nel kibbutz di Nir Oz. Margalit era stato assassinato dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023 e il suo corpo rapito. La conferma dell’identificazione è arrivata dall’ufficio del Primo Ministro israeliano, mentre la notizia è stata riportata dall’Hostage Family Forum e dal Times of Israel.