Furto al Louvre, i due sospettati ammettono parzialmente: “I gioielli non sono stati recuperati”

– I due uomini arrestati per ilhanno “”. Lo ha dichiarato la, durante una conferenza stampa.

I sospettati, ha spiegato Beccuau, sono “attualmente davanti ai magistrati” e rischiano l’incriminazione per furto in banda organizzata, reato che prevede fino a 15 anni di reclusione, e per associazione a delinquere, punita con 10 anni di carcere.

La procuratrice ha aggiunto che le indagini sono ancora in corso e che i gioielli rubati non sono stati recuperati: “Questi oggetti sono ormai invendibili — ha precisato — chiunque li acquisti si renderebbe colpevole di ricettazione. C’è ancora tempo per restituirli”.

I due uomini, originari di Seine-Saint-Denis, erano già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Il primo, 34 anni, di nazionalità algerina, viveva ad Aubervilliers e aveva precedenti per furto e infrazioni stradali.

Il secondo, 39 anni, ex tassista senza patente e poi fattorino, aveva una condanna per furto aggravato ed era sotto sorveglianza giudiziaria in un altro procedimento per rapina aggravata.

Entrambi sono stati individuati grazie alle tracce di Dna: uno su uno scooter utilizzato nella fuga, l’altro su oggetti abbandonati e recuperati dalla polizia.