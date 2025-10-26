Furto al Louvre: fermati due sospetti per la rapina dei gioielli di Napoleone

– Proseguono le indagini sul. La polizia francese ha fermato ieri sera due persone sospettate di essere coinvolte nella rapina. Secondo quanto riferito da Le Parisien, i due farebbero parte della banda di quattro ladri che, utilizzando un montacarichi, ha sottrattodalla Galleria di Apollo.

I fermati, entrambi originari della Seine-Saint-Denis, nella banlieue nord di Parigi, sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti furti. Secondo gli investigatori, si tratta di ladri esperti, con il profilo tipico di esecutori di colpi su commissione. Entrambi sono ora accusati di “furto in banda organizzata” e “associazione a delinquere a fini criminali”.

L’operazione della polizia

L’arresto è avvenuto dopo giorni di sorveglianza. Gli inquirenti hanno scoperto che uno dei due stava per fuggire all’estero, probabilmente in Algeria. Dopo averlo pedinato, lo hanno fermato all’aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle, mentre il complice è stato arrestato poco dopo nella regione di Parigi.

I due sono stati trasferiti presso i locali della brigata anticrimine, dove il fermo potrà durare fino a 96 ore. Intanto, l’inchiesta prosegue per identificare gli altri membri della banda e l’organizzazione che ha pianificato la rapina nel museo parigino.