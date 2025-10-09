Francia: premier dimissionario Lecornu, Macron in cerca di un nuovo governo

PARIGI – Il presidente francese Emmanuel Macron dovrà nominare un nuovo primo ministro entro venerdì 11 ottobre, dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu. Dopo due giorni di consultazioni, il premier dimissionario ha dichiarato: “Le ho provate tutte. Considero che la mia missione sia finita”, incapace di formare una squadra di governo. L’Eliseo si concede quindi tempo per uscire dall’impasse politica. Lecornu ha lasciato aperta la possibilità di un esecutivo “tecnico” alla maniera italiana, guidato da un premier super partes fino alle elezioni presidenziali del 2027: “Si serve una squadra che decida di rimboccarsi le maniche e risolva i problemi del Paese”.

Le forze politiche di opposizione hanno chiesto il ritorno anticipato alle urne. Marine Le Pen del Rassemblement National ha commentato: “Adesso basta con queste farse”, mentre Jean-Luc Mélenchon della France Insoumise sostiene l’urgenza di un voto anticipato.

La crisi politica è strettamente legata alla crisi economica e all’incapacità finora di approvare la legge finanziaria 2026, che aveva già fatto dimettere l’ex premier François Bayrou a settembre. Lecornu ha sottolineato le difficoltà: “Tutte le formazioni politiche con cui ho parlato hanno detto di non volersi assumere il rischio di non avere un bilancio entro fine dicembre”. Ancora da definire la gestione della riforma previdenziale, sospesa su richiesta del Partito socialista, su cui Macron e i macroniani dovranno trovare un accordo nei prossimi giorni.