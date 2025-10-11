Francia: Les Républicains restano fuori dal governo di Sébastien Lecornu

– Les Républicains hanno annunciato che non parteciperanno al nuovo governo guidato da, nominato di nuovo primo ministro dal presidenteappena quattro giorni dopo le sue dimissioni. In una nota ufficiale, l’ufficio politico del partito ha precisato che continuerà a sostenere il governo, ma ha sottolineato che al momento. La decisione è stata presa a

Lecornu ha dichiarato di voler formare un esecutivo libero dai vincoli dei partiti, rispettando la scelta di Bruno Retailleau, ministro dell’Interno uscente e presidente dei Républicains, di non entrare nel governo.

L’obiettivo del premier riconfermato è chiaro: dotare la Francia di un budget entro la fine dell’anno e affrontare i problemi quotidiani dei cittadini, ponendo fine alla crisi politica che sta esasperando l’opinione pubblica e danneggiando l’immagine internazionale del Paese.

Lecornu ha sottolineato che la nuova squadra di governo dovrà incarnare rinnovamento e diversità delle competenze e che tutti i deputati e senatori avranno la possibilità di partecipare al dibattito parlamentare sulle questioni emerse durante le consultazioni recenti. Il risanamento delle finanze pubbliche rimane una priorità assoluta per garantire la sovranità nazionale e la stabilità politica in vista delle elezioni presidenziali del 2027.