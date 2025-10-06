Formentera, donna italiana trovata morta: fermato il compagno con l’accusa di omicidio

Formentera - È stato fermato il compagno di, la 45enne italiana ritrovata cadavere domenica mattina nella sua abitazione a Formentera. L’uomo,, 51 anni, originario di Busto Arsizio e titolare di un’agenzia di viaggi, è ora accusato di omicidio ed è in attesa di comparire davanti al magistrato della sezione istruttoria n.1 del Tribunale di Ibiza per la convalida del fermo.

“La violenza contro le donne non può essere tollerata in alcuna forma”, ha scritto sui social la governatrice regionale Marga Prohens. Il Consolato Generale d’Italia a Barcellona segue da vicino il caso, mantenendo contatti con le autorità spagnole.

Indagini in corso

Sia la vittima sia l’aggressore risultavano residenti da anni a Formentera e iscritti all’Aire, il registro degli italiani all’estero, pur vivendo in domicili separati. Le cause del decesso non sono ancora confermate: si attendono i risultati dell’esame autoptico, previsto tra oggi e domani. Secondo una prima ricostruzione dei media locali, sul corpo della donna sarebbero state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un’aggressione violenta.

Le autorità del Ministero spagnolo per l’Uguaglianza hanno inserito il caso nel registro dei presunti crimini di genere, ossia omicidi compiuti da partner o ex partner, per i quali sono competenti tribunali specializzati. Il consolato di Barcellona è in contatto con i familiari della vittima, in particolare con una sorella, un fratello e l’ex marito, padre del figlio quindicenne della donna.

Chi è l’uomo arrestato

Ivan Sauna non viveva più stabilmente a Busto Arsizio da oltre dieci anni e si era trasferito a Formentera, dove risiedeva da oltre un decennio. L’iscrizione ufficiale all’Aire risale al 2024. In Spagna gestiva un’agenzia immobiliare tra Ibiza e Formentera. Amici e conoscenti tra Busto Arsizio e Gallarate lo ricordano per aver affittato da lui case vacanza o per averlo incontrato alle Baleari. Nel Varesotto faceva ritorno solo sporadicamente, per brevi soggiorni, principalmente per visitare una delle sorelle che ancora vive in zona.