Filippine centrali, oltre 60 morti per il terremoto di magnitudo 6.9

Sale a oltredel potente terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito martedì le Filippine centrali. Il sisma ha colpito, città di circa 90 mila abitanti situata nell’estremità settentrionale dell’isola di Cebu, causando il crollo di numerosi edifici.

“Stiamo ricevendo ulteriori segnalazioni di vittime, quindi la situazione resta molto instabile”, ha dichiarato un alto funzionario dei servizi di soccorso. Rafaelito Alejandro, vicedirettore dell’Ufficio governativo di Protezione civile, ha confermato che sarebbero oltre 60 i morti finora accertati.

Le autorità continuano le operazioni di soccorso tra le macerie e il bilancio potrebbe purtroppo aggravarsi nelle prossime ore.