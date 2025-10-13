Elezioni regionali in Toscana, urne aperte fino alle 15 per la seconda giornata di voto

FIRENZE – Prosegue la seconda giornata di voto per le elezioni regionali in Toscana. Le urne resteranno aperte fino alle 15 per scegliere il presidente della Regione tra i tre candidati: Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra), e i 40 consiglieri regionali.
Lo scrutinio nelle 3.922 sezioni inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Qualora nessuno dei candidati raggiunga almeno il 40% dei voti, si andrà al ballottaggio, previsto per il 26 ottobre. Si tratta di una soglia unica: nessun’altra legge elettorale regionale prevede un secondo turno.
Ieri, nella prima giornata di votazioni, l’affluenza si è attestata al 35,7%, registrando un calo di circa il 10% rispetto alle regionali del 2020.
