Elezioni regionali in Toscana: urne aperte per il nuovo presidente e il Consiglio

Toscana, 12 ottobre 2025 – Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo presidente della Regione Toscana e rinnovare il Consiglio regionale. Tre i principali candidati alla carica di governatore: il presidente uscente Eugenio Giani, sostenuto dal campo largo (Pd, Avs, M5S e Lista civica Casa riformista), Alessandro Tomasi per il centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi moderati e lista civica È Ora!) e Antonella Bundu, appoggiata dalla lista Toscana Rossa. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 26 e lunedì 27 ottobre.

Sono 3.007.106 i toscani chiamati alle urne, quasi 22mila in più rispetto alle elezioni regionali del 2015. L’incognita principale resta l’affluenza: dal 1970, anno di istituzione delle Regioni, i dati mostrano un calo progressivo, dal 95,9% al record negativo del 48,28% nel 2015, con un recupero al 62,6% nel 2020.

Oltre al presidente, saranno eletti 40 consiglieri regionali. Per la coalizione vincente è previsto un premio di maggioranza: su 40 seggi, ne saranno assegnati almeno 23 e al massimo 26. Le liste devono superare il 5% dei consensi a livello regionale o, se parte di una coalizione, il 3% se la coalizione ha superato il 10%. Se il presidente eletto raccoglie più del 45% delle preferenze, la coalizione avrà diritto ad almeno 24 seggi, fino a un massimo di 26; se ottiene tra il 40% e il 45%, i seggi della coalizione vincente varieranno da 23 a 26. In caso di ballottaggio, la coalizione del candidato vincente avrà 23 seggi, con almeno 14 garantiti alla minoranza.