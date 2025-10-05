Elezioni regionali in Calabria: oggi e domani si vota

Roma - In Calabria oggi, domenica 5 ottobre, e domani, lunedì 6 ottobre, si svolgono le elezioni regionali. I seggi sono aperti. Sono chiamati alle urne circa, con il timore che l’astensionismo possa superare il già basso 44% registrato nel 2021.

I candidati alla presidenza sono Roberto Occhiuto (centrodestra, governatore uscente), Pasquale Tridico (centrosinistra) e Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare).

Modalità di voto

Gli elettori votano su un’unica scheda con il simbolo di ciascuna lista e, accanto, il nome del candidato presidente collegato. Si può votare per:

Solo il candidato presidente

Candidato presidente e lista collegata

Solo la lista (in questo caso il voto si trasferisce automaticamente al presidente collegato)

Non è previsto il voto disgiunto. Ogni elettore può esprimere una o due preferenze, rispettando la doppia rappresentanza di genere.