Elezioni Calabria, Occhiuto verso la rielezione: centrodestra in vantaggio

A spoglio dei voti ancora in corso, il governatore uscente(centrodestra) sembra avviato verso la vittoria definitiva, superando gli altri due candidati:, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, edi

“La fiducia degli elettori calabresi va ancora al centrodestra”, ha commentato Giorgia Meloni, leader del partito di Occhiuto.

I seggi sono stati aperti ieri, domenica 5 ottobre, dalle 7 alle 23, e oggi, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15. L’affluenza si è attestata al 43,14%, in leggero calo rispetto al 44,36% registrato nel 2021.