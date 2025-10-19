Cade la Juve di Tudor: primo ko stagionale, Nico Paz trascina il Como

Como - Dopo cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, la Juve di Igor Tudor incassa la prima sconfitta stagionale e resta a -3 dalla vetta, in attesa di Milan-Fiorentina.

Al Sinigaglia, il Como parte fortissimo e passa in vantaggio dopo appena quattro minuti con Kempf, servito da Nico Paz. I bianconeri reagiscono con le iniziative di Yildiz, Moreno e Thuram, e trovano anche il gol con David, annullato però per fuorigioco.

Nella ripresa Caqueret sfiora il raddoppio, poi al 79’ è ancora Nico Paz a colpire con una splendida conclusione che chiude la gara. Colpo importante del Como, che aggancia in classifica proprio la squadra di Tudor.