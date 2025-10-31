Bormio, scuolabus esce di strada: quattro studenti feriti lievemente

Bormio, 31 ottobre 2025 – Momenti di paura a Valfurva, in Valtellina, dove uno scuolabus che trasportava nove studenti è uscito di strada precipitando per alcuni metri e terminando la corsa nel torrente Frodolfo.
Quattro ragazzi minorenni hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo. Più serie, ma non in pericolo di vita, le condizioni dell’autista di 39 anni, che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano.
Operazioni di recupero e viabilità
Per consentire il recupero del mezzo, la strada statale 300 del Passo di Gavia è stata chiusa temporaneamente al traffico all’altezza del km 5,4. Squadre Anas e carabinieri sono operative per la gestione della viabilità e la sicurezza della zona.
