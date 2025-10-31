Bormio, scuolabus esce di strada: quattro studenti feriti lievemente

Momenti di paura a, dove unoche trasportava nove studenti èprecipitando per alcuni metri e terminando la corsa nel

Quattro ragazzi minorenni hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo. Più serie, ma non in pericolo di vita, le condizioni dell’autista di 39 anni, che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano.

Operazioni di recupero e viabilità

Per consentire il recupero del mezzo, la strada statale 300 del Passo di Gavia è stata chiusa temporaneamente al traffico all’altezza del km 5,4. Squadre Anas e carabinieri sono operative per la gestione della viabilità e la sicurezza della zona.