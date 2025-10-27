Bergamo, bimba di 2 anni in gravi condizioni dopo una caduta domestica

Palazzolo sull’Oglio (Bergamo), 26 ottobre 2025 – Ore di grande apprensione per i familiari di una bambina di origini marocchine, nata in Italia e residente a Telgate, ricoverata in condizioni gravissime al. La piccola, di due anni, sarebbe caduta battendo il capo mentre giocava con il cuginetto in casa di alcuni parenti a Palazzolo sull’Oglio, a pochi chilometri da Telgate.

L’incidente è avvenuto nella serata di sabato, mentre la mamma era presente e il padre si trovava all’estero per lavoro. Dopo la caduta, la bambina ha iniziato a vomitare e a manifestare segni di confusione, fino a perdere i sensi. I familiari l’hanno portata inizialmente alla guardia medica, dove al suo arrivo risultava in arresto cardiaco. Grazie all’intervento immediato dei soccorsi, allertati tramite il 112, la bimba è stata rianimata sul posto e trasportata in codice rosso al Papa Giovanni XXIII, dove è stata ricoverata in Terapia Intensiva Pediatrica.

L’indagine è stata affidata ai carabinieri della Compagnia di Chiari, che cercheranno di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente domestico, che secondo i testimoni sarebbe avvenuto durante un gioco finito tragicamente.