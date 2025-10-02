Arrestato a Milano il trapper Daytona KK con quasi 6 kg di droga

Milano, 2 ottobre 2025 – Daytona KK, noto trapper di 31 anni, al secolo Michele Corvino, è stato arrestato dalla polizia a Milano per

Gli agenti della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi, hanno fermato un’Audi in via Bolzano, zona Turro, notando un forte odore di marijuana. Nel veicolo sono stati trovati 900 grammi di hashish e sostanza da taglio.

Le successive perquisizioni a casa e nel box del trapper hanno portato al sequestro di circa 2 chili di hashish, 3 chili di marijuana, 8 grammi di cocaina, 200 grammi di sostanza da taglio e oltre 2mila euro in contanti.

Daytona KK, seguito su Instagram da oltre 54mila follower, è ora in attesa del processo per direttissima.