Addio a Paolo Sottocorona, storico volto delle previsioni meteo di La7

Firenze, 9 ottobre 2025 – Si è spento a 77 anni Paolo Sottocorona, noto meteorologo e storico volto delle previsioni del tempo su La7. La notizia della sua morte arriva poche ore dopo la sua ultima apparizione in video. L’emittente ha ricordato Sottocorona come un professionista apprezzato “per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale entrava nella quotidianità degli spettatori”, sottolineando come, “in un’epoca di allarmismo legato al clima, fosse capace di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e mai eccessivo”.

Una carriera tra Aeronautica e televisione

Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 Sottocorona entrò come ufficiale nel Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, lavorando fino al 1986 all’Ufficio meteorologico dell’aeroporto di Guidonia e poi al Centro nazionale di meteorologia.

Parallelamente, iniziò la carriera televisiva: realizzò le previsioni del tempo per 'Unomattina', poi per Telemontecarlo con il programma 'Tappeto volante'. Tra il 1996 e il 1998 curò una rubrica di divulgazione meteorologica per 'Geo & Geo' su RaiTre e nel 1999 tornò a Telemontecarlo con 'La posta del meteo' e 'Sotto questo sole'. Dal 2002 collaborò con La7, distinguendosi per il suo stile pacato e l’interazione con il pubblico, che inviava foto selezionate e mandate in onda durante le trasmissioni.

Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha ricordato su Facebook: “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”.