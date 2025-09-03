Turista tedesca accoltellata a Sottomarina: sospettato un 25enne con problemi psichiatrici

Chioggia - Resta ricoverata all’ospedale di Chioggia la turista tedesca aggredita a coltellate due sere fa a Sottomarina, mentre stava portando a spasso il cane. La donna, colpita con oltre una decina di fendenti alla parte superiore del corpo e alle mani, non è in pericolo di vita, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava in vacanza nella località balneare insieme al compagno e al figlio 13enne di lui. Intorno alle 23 era uscita dall’appartamento in affitto quando ha notato un uomo con il volto coperto da un casco che la fissava. Senza preavviso, l’individuo l’ha raggiunta e accoltellata ripetutamente, per poi darsi alla fuga a bordo di una moto. Alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del 118.

Le indagini dei carabinieri di Venezia e Chioggia, supportate dalle immagini di videosorveglianza, hanno portato a un giovane di 25 anni con problemi psichiatrici. Condotto in caserma, avrebbe fornito dichiarazioni contraddittorie che non hanno convinto gli investigatori. Al momento non vi sono elementi sufficienti per un fermo, ma diversi indizi ne indicherebbero il coinvolgimento.

Anche il sospettato si trova attualmente ricoverato nello stesso ospedale di Chioggia, mentre i militari proseguono gli accertamenti per consolidare il quadro probatorio e dare una svolta alle indagini.