Trieste, giovane ricercatrice travolta da un suv: muore Marta Giannelli, 25 anni

TRIESTE – Una tragedia ha colpito la città venerdì sera: Marta Giannelli, 25 anni, ricercatrice universitaria originaria di Melzo, in provincia di Milano, è morta dopo essere stata travolta da un suv mentre attraversava via Fabio Severo, vicino al polo universitario.

Secondo i testimoni, l’impatto è stato violentissimo: la Jeep, in un tratto in leggera salita, non avrebbe frenato, sbalzando la giovane per oltre dieci metri. Dopo l’urto, il fuoristrada ha terminato la sua corsa sull’isola salvagente tra le carreggiate, abbattendo le ringhiere. La strada è ben illuminata e la Polizia locale sta ancora ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente. Il conducente, un uomo di Trieste dipendente comunale, è risultato negativo all’alcol test.

A tentare di soccorrere Marta per prima è stata una dottoressa di passaggio, ma nonostante le manovre di rianimazione proseguite anche dai sanitari del 118, la giovane non ce l’ha fatta.

Marta aveva conseguito la laurea in Chimica alla Statale di Milano a febbraio 2024 e si era trasferita a Trieste un anno fa, dopo aver vinto un concorso per un assegno di ricerca. Lavorava come assegnista nel Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, coordinato dalla professoressa Barbara Milani, che ha ricordato Marta come una ragazza brillante, piena di passione e idee: «Stava progettando un periodo all’estero, era molto felice. Non si può morire così, a venticinque anni, è qualcosa di inaccettabile».

La comunità universitaria e la città di Trieste sono sotto choc per la perdita di una giovane promettente e appassionata ricercatrice.