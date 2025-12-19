Il ciclismo pugliese in lutto: addio a Stefano Principale, morto in un incidente motociclistico

BARI - Il ciclismo pugliese piange la scomparsa di, giovane atleta tarantino morto nella serata delin un tragico incidente motociclistico lungo la, tra, suo paese di origine. Aveva, compiuti lo scorso 12 settembre. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Una notizia che ha profondamente colpito non solo il mondo dello sport, ma l’intera comunità, già provata da un 2025 segnato da troppe tragedie sulle strade. Stefano stava intraprendendo da alcuni mesi il percorso come allievo sottufficiale della Marina Militare, senza mai abbandonare la sua grande passione per il ciclismo, che amava raccontare e condividere anche attraverso i social.

Da atleta aveva completato l’intero percorso giovanile con Andria Bike, AC Dilettantistica Terradipuglia e Pro.Gi.T. Cycling Team, squadra con cui aveva esordito tra gli juniores e proseguito poi come dilettante Under 23. Ha gareggiato principalmente su strada e in pista, affrontando competizioni in tutta Italia e lasciando ovunque il ricordo di un ragazzo determinato, umile e profondamente innamorato dello sport.

Profondo il cordoglio espresso dal presidente del Comitato Regionale Federciclismo Puglia, Tommaso Depalma, che ha voluto ricordarlo con parole cariche di commozione:

«Sono distrutto, sconvolto da questa notizia. Stefano era un ragazzo meraviglioso. Questi drammi ci ricordano quanto sia fragile la vita e quanto spesso perdiamo di vista ciò che conta davvero. Il ciclismo pugliese perde un giovane, un figlio, un amico, ma soprattutto una speranza. Ci stringiamo alla sua famiglia naturale e a quella ciclistica della Pro.Gi.T. Cycling Team».

Il mondo del ciclismo regionale si raccoglie nel dolore, unendosi al lutto della famiglia Principale e di quanti hanno condiviso con Stefano un tratto di strada, dentro e fuori le competizioni. Un giovane talento che resterà vivo nel ricordo di chi ha conosciuto la sua passione, il suo impegno e il suo sorriso.