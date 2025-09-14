Tragico incidente a Stintino: muore turista milanese, ferito il marito

Stintino, Sassari - Una vacanza in Sardegna si è trasformata in tragedia per una coppia di turisti milanesi. Nella notte tra sabato e domenica, Patrizia Mastrovita, 63 anni, è morta dopo essere stata investita da un suv a Stintino, in provincia di Sassari.

L’incidente è avvenuto all’ingresso del residence La Pelosetta. La donna si trovava insieme al marito quando entrambi sono stati travolti dal veicolo, guidato da un altro turista ospite della struttura. Secondo i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Porto Torres, l’auto, una Bmw, era ferma davanti alla sbarra d’accesso e, per cause ancora da accertare, si è improvvisamente messa in movimento.

Il suv ha colpito in pieno i due coniugi: la donna è rimasta incastrata sotto il mezzo e trascinata per alcuni metri. Nonostante i soccorsi immediati, per lei non c’è stato nulla da fare. Il marito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari, dove è ricoverato con una prognosi di 30 giorni.