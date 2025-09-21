Storica vittoria azzurra: l’Italia trionfa nella Billie Jean King Cup 2025

L’Italia del tennis femminile scrive un’altra pagina memorabile della sua storia sportiva, conquistando per il. Le azzurre, guidate dalla capitana Tathiana Garbin, hanno sconfitto con un netto 2-0 gli Stati Uniti nella finale che ha consacrato il dominio italiano nella competizione.

La prima partita ha visto protagonista Elisabetta Cocciaretto, che ha battuto Emma Navarro con un doppio 6-4, imponendo il proprio ritmo sin dall’inizio e controllando la partita senza lasciare margini alla rivale.

A chiudere il match ci ha pensato Jasmine Paolini, che ha superato Jessica Pegula 6-4, 6-2. Una prestazione eccezionale quella di Paolini, che nel primo set ha annullato ben quattro palle break, di cui tre nello stesso game, dimostrando concentrazione e freddezza nei momenti decisivi.

Con questa vittoria, l’Italia conquista la sesta Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) della propria storia e si conferma al quarto posto nella classifica all-time per numero di trionfi nella competizione, davanti a molte grandi nazioni del tennis mondiale.

Il successo conferma il periodo d’oro del tennis italiano femminile, frutto di talento, determinazione e lavoro di squadra. Le azzurre hanno dimostrato non solo qualità tecniche, ma anche grande carattere, regalando all’Italia una doppia soddisfazione dopo la vittoria dell’anno precedente.

Il trionfo nella Billie Jean King Cup rappresenta un nuovo stimolo per le future generazioni di tenniste italiane e rafforza il prestigio del nostro Paese nel panorama internazionale del tennis femminile.