Sequestro a Vittoria: giovane prelevato da uomini armati davanti a testimoni

Vittoria (RG), 26 settembre 2025 – Non si hanno ancora notizie di un giovane sequestrato ieri sera nel rione Forcone di Vittoria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due uomini a volto coperto hanno prelevato il ragazzo, figlio di un noto commerciante ortofrutticolo locale, intorno alle 21.30.

I testimoni riferiscono che i sequestratori, parlando in italiano con voce da adulti, sono arrivati a bordo di una Panda nera, sulla quale hanno caricato la vittima, accompagnati da una Panda bianca. Prima di andarsene, hanno rassicurato gli altri giovani presenti dicendo che era soltanto lui l’obiettivo. Il cellulare della vittima è stato lasciato a terra, probabilmente per non essere tracciati, e le due auto si sarebbero dirette verso Pedalino.

Le ricerche sono in corso su un’ampia area del Ragusano: gli investigatori hanno interrogato testimoni e stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La Procura di Ragusa non ha rilasciato commenti sull’accaduto.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha convocato una giunta comunale per richiedere un potenziamento delle forze dell’ordine. “Lo chiediamo da anni – ha dichiarato – questo episodio ci riporta a trent’anni fa, ai casi del notaio Garrasi e del piccolo Alfredino Fuschi. Speriamo che il giovane possa essere presto restituito alla sua famiglia”.