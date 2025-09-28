Raid russi sull’Ucraina: almeno quattro morti a Kiev, tensione in Europa

– Si intensificano gli attacchi con droni lanciati dalla Russia sull’Ucraina. Nella notte, almenonel bombardamento su Kiev, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità ucraine.

Il presidente Volodymyr Zelensky, su X, ha denunciato che 92 droni erano diretti verso la Polonia, dei quali 19 sono riusciti a entrare nello spazio aereo del Paese. L’offensiva ha portato alla mobilitazione preventiva dell’aviazione polacca lungo il confine orientale.

Non solo l’Ucraina: droni non identificati sono stati avvistati anche sopra la più grande base militare della Danimarca, in quello che le autorità danesi definiscono un “attacco ibrido”.

Mosca ha risposto alle accuse parlando di “isteria dell’UE” e di tentativi di giustificare un aumento della spesa militare.

La tensione resta alta in Europa, con i Paesi alleati della NATO che intensificano controlli e difese preventive per prevenire possibili incursioni sul proprio territorio.