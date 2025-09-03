Putin apre a un incontro con Zelensky, ma Kiev respinge la proposta: “Inaccettabile”

Mosca - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere disposto a incontrare il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, a condizione che il vertice sia “ben preparato” e orientato a risultati concreti. “Non ho mai rifiutato di farlo, se può portare a esiti positivi”, ha affermato il leader del Cremlino, aggiungendo di aver discusso della questione anche con il presidente statunitense Donald Trump. “Donald mi ha chiesto se fosse possibile e io ho detto che sì, può venire a Mosca”, ha precisato Putin.

La proposta è stata però respinta da Kiev. “Putin continua a giocare con tutti avanzando proposte palesemente inaccettabili”, ha commentato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, citato da Ukrainska Pravda.

Nel frattempo, Zelensky ha annunciato l’intenzione di discutere con Trump di nuove sanzioni contro Mosca. Il presidente ucraino si trova a Copenaghen per un vertice con i leader dei paesi del Nord Europa, ma ha già anticipato i contenuti dell’agenda: “Domani cercheremo di raggiungere il presidente Trump e discuterne”.

Il possibile faccia a faccia tra Putin e Zelensky rimane dunque incerto, sullo sfondo di un confronto diplomatico che continua a intrecciarsi con le posizioni degli Stati Uniti e dei partner europei.